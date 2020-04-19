Как получить выплаты, обещанные многодетным и малоимущим: отвечает свердловский губернатор

19 Апр 2020 2020-04-19T16:05:32+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает публиковать на своей странице в Instagram ответы на вопросы горожан, связанные с режим самоизоляции и коронавирусом. Один из них затронул «антикризисные» выплаты, которые глава региона пообещал малоимущим, многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами. И как их можно получить.

- Как я говорил, единоразовые выплаты до пяти тысяч рублей получат многодетные и малоимущие семьи, семьи с детьми-инвалидами, которые в настоящее время состоят на учете в организациях соцзащиты как нуждающиеся в поддержке. Помощь смогут получить около 70 тысяч семей. Причем выплаты будут предоставляться автоматически, без заявлений и справок. Уже на предстоящей неделе эти меры мы рассмотрим на заседании Правительства, - ответил губернатор.

Также по пять тысяч из областного бюджета смогут получить самозанятие жители, которые оформили этот статус до 1 апреля 2020 года. Кроме того, еще порядка 300 миллионов выделено на предоставление льготных займов для малого и среднего бизнеса, и еще 30 миллионов – на субсидирование процентных ставок по уже действующим займам.

ИСТОЧНИК KP.RU