2020-04-19T15:55:45+03:00
Общество

Введут ли в Свердловской области пропуска: отвечает губернатор

Евгений Куйвашев продолжает отвечать на волнующие горожан вопросы
Мария Трапезникова
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Евгений Куйвашев продолжает отвечать на волнующие горожан вопросыЕвгений Куйвашев продолжает отвечать на волнующие горожан вопросыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает общаться с горожанами через свой блог в Instagram, ежедневно публикуя серию ответов на вопросы, связанные с коронавирусом. В этот раз один из жителей предложил ввести на территории региона пропуска, как Москве, а также уточнил, что конкретно следит за соблюдением режима самоизоляции.

- Контроль за соблюдением режима сегодня осуществляет областное министерство общественной безопасности, Роспотребнадзор и органы внутренних дел. Главным образом они пытаются разъяснить людям опасность, убедить их следовать принятым в регионе мерам, - ответил губернатор. - Но, как вы понимаете, к каждому полицейского не приставишь. Не хотелось бы закручивать гайки. Я надеюсь, люди все-таки поймут, почему сегодня так важно оставаться дома.

Как добавил глава региона, в некоторых случаях приходиться обращаться в суд. На сегодняшний день несколько сотен материалов уже передано для оформления протоколов об административном правонарушении. Он также напомнил, что на сегодняшний день в области зафиксирован 141 случай заражения коронавирусом. А это серьезная цифра.

Напомним, что режим самоизоляции в Свердловской области введен, предварительно, до 30 апреля. Это значит, что из дома можно выходить только за редким исключением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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