Куйвашев VS коронавирус: художница превратила свердловского губернатора в джедая, побеждающего заразу
Художница из Нижнего Тагила Наталья Ханжина нарисовала портрет свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Только вышел он несколько необычным – а все потому, что глава региона на нем изображен в образе джедая из киновселенной «Звездные войны», который побеждает коронавирус.
Наталья отмечает, что она хотела показать настоящего героя, который несколько отличается от тех, про которых рассказывают в сказках, - которые совершают подвиги и выставляют себя напоказ, громко крича о своей победе.
- В условиях современных реалий, герой – это тот, кто четко и аккуратно делает свою работу. Когда мир подвержен панике. Когда со всех сторон давят. Когда каждый требует особого отношения, - рассказывает на своей странице во «Вконтакте» Наталья. – Главное оставаться осторожным и тактичным. Сейчас это важнее. В этом плане Instagram Евгения Куйвашева – это пример, как должна говорить власть с народом. Честно и с уважением.
Отметим, что Куйвашев ежедневно в своем Instagram ведет общение с горожанами, публикуя ответы на их вопросы по поводу режима самоизоляции. Который, кстати, предварительно введен на территории области до 30 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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