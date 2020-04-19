2020-04-19T14:50:56+03:00
Общество

Куйвашев VS коронавирус: художница превратила свердловского губернатора в джедая, побеждающего заразу

Наталья Ханжина считает, что его Insatrgam – пример того, как власть должна говорить с народом
Мария Трапезникова
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Фото: Наталья Ханжина во "ВКонтакте"Фото: Наталья Ханжина во "ВКонтакте"
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Художница из Нижнего Тагила Наталья Ханжина нарисовала портрет свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Только вышел он несколько необычным – а все потому, что глава региона на нем изображен в образе джедая из киновселенной «Звездные войны», который побеждает коронавирус.

Наталья отмечает, что она хотела показать настоящего героя, который несколько отличается от тех, про которых рассказывают в сказках, - которые совершают подвиги и выставляют себя напоказ, громко крича о своей победе.

- В условиях современных реалий, герой – это тот, кто четко и аккуратно делает свою работу. Когда мир подвержен панике. Когда со всех сторон давят. Когда каждый требует особого отношения, - рассказывает на своей странице во «Вконтакте» Наталья. – Главное оставаться осторожным и тактичным. Сейчас это важнее. В этом плане Instagram Евгения Куйвашева – это пример, как должна говорить власть с народом. Честно и с уважением.

Отметим, что Куйвашев ежедневно в своем Instagram ведет общение с горожанами, публикуя ответы на их вопросы по поводу режима самоизоляции. Который, кстати, предварительно введен на территории области до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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