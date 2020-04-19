2020-04-19T14:36:47+03:00
Общество

За сутки медики проверили на коронавирус 2 670 свердловчан

В регионе официально зарегистрирован 141 случай заражения
Мария Трапезникова
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За сутки медики проверили на коронавирус 2 670 свердловчанЗа сутки медики проверили на коронавирус 2 670 свердловчанФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным свердловского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 19 апреля, за минувшие сутки в регионе было проведено 2 814 исследований проб на коронавирус. Анализы брали только у тех людей, у кого для этого были показания: либо симптомы ОРВИ, либо недавняя поездка за границу, либо контакт с уже зараженными.

- За сутки медики проверили на коронавирус 2 670 человек. А всего, с начала февраля, эта цифра достигла 46 323. Специалисты провели 53 533 исследования, - рассказали в оперштабе.

На сегодняшний день в Свердловской области официально подтвержден 141 случай заражения коронавирусом. Новые пациенты - жители Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Екатеринбурга. Состояние шестерых больных врачи оценивают как тяжелое, 27-ми – средней тяжести, остальных как удовлетворительное. Вместе с тем, вылечить медикам удалось уже 52 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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