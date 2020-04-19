«Есть заболевание сердца»: на Урале разыскивают мужчину с оттопыренными ушами, пропавшего 10 лет назад
В Сухом Логу, что под Екатеринбургом, полицейские разыскивают без вести пропавшего Шаихова Рината Файзелгаяновича. Мужчину никто не видел еще с ноября 2010 года. Как рассказали в пресс-группе ГУ МВД по Свердловской области, у него есть заболевание сердца.
Особые приметы: на верхней челюсти слева коронка желтого металла.
Приметы: среднее телосложение, овальное лицо, прямые, темные и длинные волосы, лохматые дугообразные брови, прямой нос, тонкие губы, прямой подбородок, темные глаза и оттопыренные уши.
На момент пропажи был одет в драповую фуражку черного цвета, телогрейку светло-коричневого цвета, коричневого цвета пиджак.
ИСТОЧНИК KP.RU