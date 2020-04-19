«Хотела напугать тех, кто потерял страх»: на Урале электрика оштрафовали на 20 тысяч за фейки о коронавирусе

19 Апр 2020 2020-04-19T12:34:29+03:00

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В Асбесте, что под Екатеринбургом, под суд отправили местную 52-летнюю женщину, которую поймали на распространении фейков о коронавирусе в «Одноклассниках». Ее еще 3 апреля заметили представители МВД и ФСБ. Женщина, которая работает электриком, в сообществе «Типичный Асбест» написала о том, что в одной из больниц их города зафиксирован случай заражения коронавирусом. Хотя на самом деле этого, к счастью, не было.

- Кроме того, сочинительница страшилок напугала земляков сведениями о том, что из-за границы якобы прилетела группа любителей путешествий численностью 200 человек, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – А они, вместо того, чтобы быть две недели на карантине, «шастают по городу и других заражают».

Полицейские сразу после этого провели проверку и установили личность женщины, после чего пришли к ней домой, - чем очень удивили электрика, которая не ожидала, что полиция так быстро отыщет ее. Как отметил Горелых, она пояснила, что фейки написала для того, чтобы напугать тех, кто «потерял страх и, словно ничего чрезвычайного вокруг не происходит, свободно разгуливают в общественных местах, в том числе с детьми».

- Несмотря на то, что мотив ее поступка кажется, на первый взгляд, благородным, способ, который она выбрала для профилактики – таковым, увы, не является, - добавил Горелых. – Как гласит известная народная мудрость, благими намерениями вымощена дорога в ад.

В итоге, в отношении женщины возбудили административное делопроизводство за злоупотребление свободой массовой информации, а суд Асбеста назначил ей штраф в 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU