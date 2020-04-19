Не было спасательных жилетов: уралец не справился с управлением моторной лодкой и утонул

19 Апр 2020 2020-04-19T11:34:36+03:00

Одного из мужчин очевидцам удалось спасти, но другого, к сожалению, нет

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Минувшим днем, 18 апреля, на реке Чусовой, в районе деревни Нижней Ослянки под Нижнем Тагилом, произошла трагедия: две мужчин отправились кататься на моторной лодке, но не справились с управлением и перевернулись. Спасательных жилетов на них не было. На помощь сразу же подоспели очевидцы, которые были неподалеку. Они вытащили мужчин и лодку на берег, но, к сожалению, одного из утопающих спасти не удалось.

- Обстоятельства трагедии выясняют специалисты Государственной инспекции по маломерным судам и следственные органы, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Спасатели еще раз напоминают, что необходимо соблюдать меры безопасности перед тем, как выходить на водоем на лодке:

- она должна находиться в исправном состоянии и иметь на борту спасательные средства (конец Александрова и спасательный круг);

- все пассажиры в судне должны находиться в спасательных жилетах;

- не допускается превышение пассажировместимости и перегруз маломерного судна;

- запрещается управление судном без разрешительных документов в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU