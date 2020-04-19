Не было спасательных жилетов: уралец не справился с управлением моторной лодкой и утонул
Минувшим днем, 18 апреля, на реке Чусовой, в районе деревни Нижней Ослянки под Нижнем Тагилом, произошла трагедия: две мужчин отправились кататься на моторной лодке, но не справились с управлением и перевернулись. Спасательных жилетов на них не было. На помощь сразу же подоспели очевидцы, которые были неподалеку. Они вытащили мужчин и лодку на берег, но, к сожалению, одного из утопающих спасти не удалось.
- Обстоятельства трагедии выясняют специалисты Государственной инспекции по маломерным судам и следственные органы, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Спасатели еще раз напоминают, что необходимо соблюдать меры безопасности перед тем, как выходить на водоем на лодке:
- она должна находиться в исправном состоянии и иметь на борту спасательные средства (конец Александрова и спасательный круг);
- все пассажиры в судне должны находиться в спасательных жилетах;
- не допускается превышение пассажировместимости и перегруз маломерного судна;
- запрещается управление судном без разрешительных документов в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU