2020-04-19T11:18:47+03:00
Общество

От коронавируса вылечились еще три уральца

Теперь в регионе официально зафиксировано 52 выздоровевших человека
Мария Трапезникова
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Теперь в регионе официально зафиксировано 52 выздоровевших человекаТеперь в регионе официально зафиксировано 52 выздоровевших человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Еще три жителя Свердловской области полностью вылечились от коронавируса – об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Поэтому теперь, на сегодняшний день, в регионе 52 выздоровевших пациента.

Однако сегодня стало известно о еще 15-ти, у которых подтвердился диагноз. Это жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. Теперь в регионе за все время зафиксирован 141 случай заражения.

- Состояние шестерых больных врачи оценивают как тяжелое, 27-ми – средней тяжести, остальных как удовлетворительное, - добавили в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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