От коронавируса вылечились еще три уральца
Еще три жителя Свердловской области полностью вылечились от коронавируса – об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Поэтому теперь, на сегодняшний день, в регионе 52 выздоровевших пациента.
Однако сегодня стало известно о еще 15-ти, у которых подтвердился диагноз. Это жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. Теперь в регионе за все время зафиксирован 141 случай заражения.
- Состояние шестерых больных врачи оценивают как тяжелое, 27-ми – средней тяжести, остальных как удовлетворительное, - добавили в оперштабе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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