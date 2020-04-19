Продюсер сериала «Зулейха открывает глаза»: «Я бы гордился, если мое имя оказалось в списке раскулаченных»

19 Апр 2020 2020-04-19T10:47:20+03:00

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Не так давно на российские экраны вышли первые эпизоды сериала «Зулейха открывает глаза», снятому по одноименному роману. И второй эпизод немало изумил мусульман, проживающих на территории России. В сцене, где на вокзале идет перекличка конвоируемых в Сибирь, Игнатов зачитывает имена реальных российских мусульманских деятелей прошлого и настоящего. Муфтий Духовного управления мусульман Москвы Альбир Крганов даже потребовал объяснений от канала «Россия 1».

Сайт kp.ru обратился за комментариями к исполнительному продюсеру сериала Илье Папернову.

- Как же так вышло с фамилиями?

- В этом поезде [в котором в сериале людей конвоируют в Сибирь – прим.ред.] порядка 800 человек. Мы составили список из 800 фамилий: он был создан, напечатан и использован в разных эпизодах картины. Среди них, помимо действующих персонажей, были и другие имена. Очень может быть, что даже больше чем шесть имен совпали с реально жившими или живущими людьми. Я, честно говоря, не вижу причин быть оскорбленным и как-то задетым, потому что это список мучеников, список жертв. Список людей, которые пострадали в том числе за веру - очень много имамов попадали в список раскулаченных. Люди пострадали за свое трудолюбие, потому что были зажиточными с точки зрения советской власти. Или даже за то, что просто родились в этой деревне в то время, потому что нужно было выполнить план по коллективизации. Мы снимали по всей России. И куда бы мы не приезжали, нам помогали местные люди — они начинали рассказывать истории своих семей, которые пострадали от раскулачивания. Это тема, которая не забыта, она острая. У многих из нас дедушки или прадедушки были свидетелями, участниками, жертвами этого процесса. Так случается, что имена и фамилии совпадают. Там ведь есть и русские имена и фамилии.

- Так это ошибка, случайность?

- Понимаете, никогда не стоит задача, когда составляешь списки вымышленных персонажей, чтобы они не совпали ни с одним реальным человеком. Понятно, что есть исторические фигуры - Иван Грозный, Владимир Ленин… И будет странно, если они окажутся в списке.

- Но муфтии Талгат Таджуддин и Равиль Гайнутдин, например, вполне исторические фигуры и медийные лица.

- Еще раз: это список не уничижительный. Второе: у нас на съемках присутствовало много людей татарской национальности. Они подмечали какие-то обстоятельства, высказывали соображения — мы советовались, принимали решение. Если их это не кольнуло… Возможно, эти сочетания имени и фамилии уникальны, а возможно, они распространены.

- Были еще претензии за сексуальную сцену в мечети.

- Когда мы снимаем кино, мы никого взаправду не убиваем, не заставляем взаправду заниматься интимом и не делаем это в святых местах, хотя по сюжету картины это так. Да, в это время совершалось много непотребств, и это еще самое маленькое из них. И если мы собираемся об этом забывать, то нам это кажется неверным. Мы должны об этом помнить. Скоро на «России 1» покажут еще одну картину [о той же эпохе – прим.ред.] — по роману «Обитель» Захара Прилепина. Я не помню других книг об этой исторической эпохе, которые принципиально уходили бы от ответа на вопрос, кто был прав, а кто виноват. Что «Обитель», что «Зулейха открывает глаза» - это исторический фон. Главное здесь - судьба человека, личности. Это кино не про Ленина, не про Сталина — не про тех, кто был у руля. Оно про тех, кто оказался под колесами. А как при этом жить? Как остаться человеком? Я бы гордился, если мое имя оказалось в этом списке.

ИСТОЧНИК KP.RU