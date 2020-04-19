Как на самоизоляции наживаются нелегальные шиномонтажки

19 Апр 2020 2020-04-19T10:38:02+03:00

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Введенный в стране режим самоизоляции коснулся и автомобильной сферы: закрыты все дилерские центры и автосервисы. Все мастерские и автомагазины тоже закрыты, однако машины ездят, поэтому каким-то образом нужно работать. Поэтому в стране активизировались подпольные мастерские и шиномонтажки.

- Ушли с рынка только те, кто платит налоги, обеспечивает качественный ремонт, работает законно. То есть те, к кому можно прийти с проверкой и выписать драконовские штрафы, закрылись. Остался только «шарашгазмонтаж», - рассказал сайту kp.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Поэтому автомастерские и магазины запчастей надо открывать, так как это жизнеобеспечивающий вид деятельности. Нельзя загонять максимум людей в общественный транспорт - с точки зрения распространения вируса – это просто опасно. В период эпидемии нет ничего лучше, чем передвижение на частном автомобиле.

По словам автоэксперта Андрея Гречанника, работать продолжают те, кто обслуживает госпарки и автомобили такси. Помимо этого, работают и мойки самообслуживания. Многие россияне, чтобы как-то выкрутиться и починить машину, ищут мастерские через знакомых, в сцосетях. Где-то нужно постучаться в закрытую дверь и уговаривать пустить, где-то – через связи.

Есть мастерские, которые в соцсетях дают такие объявления: «Заберем вашу машину на эвакуаторе, отремонтируем и привезем назад». Все бесконтакно. И, разумеется, за наличный расчет. Официально кассовый чек отбить не могут, так как этот вид деятельности временно запрещен. Но за такой ремонт из-за эвакуатора придется заплатить 3-5 тысяч рублей сверху.

ИСТОЧНИК KP.RU