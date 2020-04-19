2020-04-19T10:20:13+03:00
Общество

Как помочь пожилым родственникам во время самоизоляции: советы психологов

Как не превратить жизнь в апатию, рассказывает психолог Мария Розенова
Мария Трапезникова
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Как не превратить жизнь в апатию, рассказывает психолог Мария РозеноваКак не превратить жизнь в апатию, рассказывает психолог Мария РозеноваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Психолог и профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ Марина Розенова дала сайту kp.ru несколько советов о том, как помочь пожилым родственникам – мамам, папам, бабушка и дедушкам, которые вынуждены сидеть на самоизоляции вот уже почти месяц.

Во-первых, сейчас особенно важно поддерживать регулярные отношения со своими родственниками пожилого возраста. Следует оговорить время и регулярность звонков таким образом, чтобы общение встроилось в его привычный ритм жизни.

Во-вторых, важно дать почувствовать старшим родственникам, что они – ценны для вас, что вы им благодарны. Это можно сделать с помощью теплых слов поддержки и любви.

В-третьих, вспоминайте невзначай, в ходе разговора, смешные истории, которые, наверняка, были у вас за долгую жизнь, и те истории, которые помогали вам преодолевать сложности. Такие воспоминания создают эффект присутствия и дают огромную поддержку и тем, кто старше, и более молодым.

В-четвертых, обязательно поинтересуйтесь, все ли есть у ваших пожилых родственников из еды и лекарств.

Кроме того, психологи поделились советами и для одиноких людей «серебряного» возраста. Для начала, если вы вдруг заскучали по близким, устройте себе ретроспективу воспоминаний по каким-то ярким событиям в вашей жизни. Это поможет вам зарядиться положительными эмоциями. Потом следует искать в домашних хлопотах что-то необычное – например, можно заняться танцами, или музыкой, или вышиванием. Можно даже составить родословную – а для этого обзвонить дальних родственников, с которыми давно не общались. Ну и, наконец, просто почитать или поговорить с семьей по видеосвязи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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