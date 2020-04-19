«Будто живу в разных квартирах»: Юлия Михалкова поделилась лайхаками, как не заскучать на самоизоляции

19 Апр 2020 2020-04-19T09:48:28+03:00

Актриса также, как и большинство россиян, сейчас сидит на самоизоляции

Изменить размер текста: A A

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, как и многие россияне, сейчас сидит на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. И так же, как большинство, скучает, находясь в четырех стенах. Но чтобы тоска совсем не поглотила, актриса поделилась несколькими лайфхаками.

- Их главный принцип: не дать устояться бытовым привычкам. Например, я читаю каждый день по 3-4 часа. Но делаю это в разных местах. Во вторник – на кухне за чашкой чая, в среду – на диване при свете лампы, а когда тепло – на широком подоконнике, - рассказала Михалкова на своей странице в Instagram.

Чтобы как-то разнообразить не только чтение, но и сон, актриса даже приготовила для себя три подушки. Одну – с капелькой сандала, вторую – лаванды, третью – с тонким розовым ароматом. Каждую ночь она их меняет.

- В итоге, каждый день сверкает новизной и появляется чувство, будто я живу в разных квартирах или даже странах! – Заключила актриса.

ИСТОЧНИК KP.RU