2020-04-19T09:48:28+03:00
Общество

«Будто живу в разных квартирах»: Юлия Михалкова поделилась лайхаками, как не заскучать на самоизоляции

Актриса также, как и большинство россиян, сейчас сидит на самоизоляции
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: Юлия Михалкова в InstagramФото: Юлия Михалкова в Instagram
Изменить размер текста:

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, как и многие россияне, сейчас сидит на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. И так же, как большинство, скучает, находясь в четырех стенах. Но чтобы тоска совсем не поглотила, актриса поделилась несколькими лайфхаками.

- Их главный принцип: не дать устояться бытовым привычкам. Например, я читаю каждый день по 3-4 часа. Но делаю это в разных местах. Во вторник – на кухне за чашкой чая, в среду – на диване при свете лампы, а когда тепло – на широком подоконнике, - рассказала Михалкова на своей странице в Instagram.

Чтобы как-то разнообразить не только чтение, но и сон, актриса даже приготовила для себя три подушки. Одну – с капелькой сандала, вторую – лаванды, третью – с тонким розовым ароматом. Каждую ночь она их меняет.

- В итоге, каждый день сверкает новизной и появляется чувство, будто я живу в разных квартирах или даже странах! – Заключила актриса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Хотела напугать тех, кто потерял страх»: на Урале электрика оштрафовали на 20 тысяч за фейки о коронавирусе
Семерых уральцев, вернувшихся из Таиланда, через суд заставили отправиться на две недели в обсерватор
Не было спасательных жилетов: уралец не справился с управлением моторной лодкой и утонул
От коронавируса вылечились еще три уральца
«Пяти отказали в посадке из-за температуры»: власти рассказали, почему у прилетевших из Таиланда уральцев забрали паспорта
Продюсер сериала «Зулейха открывает глаза»: «Я бы гордился, если мое имя оказалось в списке раскулаченных»
Как на самоизоляции наживаются нелегальные шиномонтажки
Как помочь пожилым родственникам во время самоизоляции: советы психологов
«Будто живу в разных квартирах»: Юлия Михалкова поделилась лайхаками, как не заскучать на самоизоляции
Уральцев, застрявших из-за коронавируса в Турции, вывезут домой 21 апреля
Из горящего дома в Екатеринбурге спасли 70 человек
В Екатеринбург прилетел третий самолет с медицинскими масками из Китая, которые купил бизнесмен Алтушкин
Россиянам хотят раздать по 25 тысяч рублей, инициативу уже поддержали депутаты
Магазины одежды и автосалоны вошли в список отраслей наиболее пострадавших от коронавируса