Уральцев, застрявших из-за коронавируса в Турции, вывезут домой 21 апреля

19 Апр 2020 2020-04-19T08:40:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Минкомсвязи РФ опубликовало предварительный график очередного спецборта, на котором из Турции доставят в Екатеринбург застрявших туристов. Он запланирован на 21 апреля в 13:00 (по местному времени). Как отметили в пресс-службе, на рейс могут попасть только жители Екатеринбурга или Свердловской области.

Однако перед тем, как сесть в самолет, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, поскольку мест на борту ограниченное количество, и списки будут формироваться на основании регистрации.

- Если у вас был билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе «Аэрофлота», и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно, - заметили в Минкомсвязи. – Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе.

Напомним, по этой же схеме вывозили уральских туристов из Таиланда. Минувшей ночью в Кольцово приземлился рейс со 180 пассажирами на борту, их сразу же отправили в изолятор.

ИСТОЧНИК KP.RU