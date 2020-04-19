2020-04-19T08:40:09+03:00
Общество

Уральцев, застрявших из-за коронавируса в Турции, вывезут домой 21 апреля

Минкомсвязи РФ опубликовало предварительный график
Мария Трапезникова
Поделиться:
Уральцев, застрявших из-за коронавируса в Турции, вывезут домой 21 апреляУральцев, застрявших из-за коронавируса в Турции, вывезут домой 21 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Минкомсвязи РФ опубликовало предварительный график очередного спецборта, на котором из Турции доставят в Екатеринбург застрявших туристов. Он запланирован на 21 апреля в 13:00 (по местному времени). Как отметили в пресс-службе, на рейс могут попасть только жители Екатеринбурга или Свердловской области.

Однако перед тем, как сесть в самолет, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, поскольку мест на борту ограниченное количество, и списки будут формироваться на основании регистрации.

- Если у вас был билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе «Аэрофлота», и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно, - заметили в Минкомсвязи. – Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе.

Напомним, по этой же схеме вывозили уральских туристов из Таиланда. Минувшей ночью в Кольцово приземлился рейс со 180 пассажирами на борту, их сразу же отправили в изолятор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Хотела напугать тех, кто потерял страх»: на Урале электрика оштрафовали на 20 тысяч за фейки о коронавирусе
Семерых уральцев, вернувшихся из Таиланда, через суд заставили отправиться на две недели в обсерватор
Не было спасательных жилетов: уралец не справился с управлением моторной лодкой и утонул
От коронавируса вылечились еще три уральца
«Пяти отказали в посадке из-за температуры»: власти рассказали, почему у прилетевших из Таиланда уральцев забрали паспорта
Продюсер сериала «Зулейха открывает глаза»: «Я бы гордился, если мое имя оказалось в списке раскулаченных»
Как на самоизоляции наживаются нелегальные шиномонтажки
Как помочь пожилым родственникам во время самоизоляции: советы психологов
«Будто живу в разных квартирах»: Юлия Михалкова поделилась лайхаками, как не заскучать на самоизоляции
Уральцев, застрявших из-за коронавируса в Турции, вывезут домой 21 апреля
Из горящего дома в Екатеринбурге спасли 70 человек
В Екатеринбург прилетел третий самолет с медицинскими масками из Китая, которые купил бизнесмен Алтушкин
Россиянам хотят раздать по 25 тысяч рублей, инициативу уже поддержали депутаты
Магазины одежды и автосалоны вошли в список отраслей наиболее пострадавших от коронавируса