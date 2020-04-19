Из горящего дома в Екатеринбурге спасли 70 человек

19 Апр 2020 2020-04-19T08:06:01+03:00

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Минувшей ночью в Екатеринбурге произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС в 22:00 получили вызов о том, что на улице Папанина в многоэтажке горит одна из квартир. На место направили 10 спасателей на трех спецмашинах.

- На площади в четыре квадрата огонь уничтожил домашнее имущество в квартире, расположенной на втором этаже 12-этажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Прибывшие на место спасатели оперативно эвакуировали из дома 70 человек, включая 12 детей. Трое взрослых были спасены с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов.

Огонь удалось потушить через полчаса. А в 00:07 спасатели закончили разбирать сгоревшие конструкции. К счастью, все жильцы остались целы.

ИСТОЧНИК KP.RU