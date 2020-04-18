2020-04-18T20:59:20+03:00
Общество

Россиянам хотят раздать по 25 тысяч рублей, инициативу уже поддержали депутаты

Но глава Центробанка России говорит исключительно об адресных выплатах тем, кто действительно пострадал
Олег ГАЛИМОВ
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За последние сутки в России зафиксировано 4785 новых случаев коронавируса в 79 регионахЗа последние сутки в России зафиксировано 4785 новых случаев коронавируса в 79 регионахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Почти сотня депутатов из Москвы и Санкт-Петербурга написали обращение президенту Путину и главе Правительства России Михаилу Мишустину с просьбой выплатить россиянам по 25 тысяч рублей (25 тыс. рублей на взрослого, и 15 тыс. на ребенка) за счет средств федерального бюджета. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Но глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что такие выплаты нужны лишь тем, кто по-настоящему пострадал от коронавируса.

Адресная прямая поддержка граждан - это одна из мер, которая может использоваться в нынешней ситуации. Правительство уже применяет такие меры, выплачивая повышенные пособия по безработице, выдавая субсидии и беспроцентные кредиты на выплаты зарплаты работодателям.

ОФИЦИАЛЬНО

За последние сутки в России зафиксировано 4785 новых случаев коронавируса в 79 регионах. Насчитывается 40 летальных исходов, полностью выздоровели - 467 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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