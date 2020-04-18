Магазины одежды и автосалоны вошли в список отраслей наиболее пострадавших от коронавируса

18 Апр 2020 2020-04-18T20:53:54+03:00

Ранее президент Владимир Путин расширил меры поддержки для предпринимателей, больше всех пострадавших от пандемии коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За дополнительными мерами государственной поддержки также могут обратиться зоопарки и музеи

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Премьер министр России Михаил Мишустин расшил список предприятий, которые могут претендовать на дополнительные меры поддержки от государства.

Как пишет сайт kp.ru, в список особо пострадавших отраслей входят: авиакомпании, спорт, туризм, досуг, культура, деятельность бытовых услуг, зоопарки, магазины одежды, музеи, магазины запчастей.

Стоит отметить, что согласно указу президента Владимира Путина, малый и средний бизнес получит по 12 130 рублей (МРОТ) на зарплаты сотрудникам. Но при условии, что штат компании сохранится на 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU