Магазины одежды и автосалоны вошли в список отраслей наиболее пострадавших от коронавируса
За дополнительными мерами государственной поддержки также могут обратиться зоопарки и музеи
Ранее президент Владимир Путин расширил меры поддержки для предпринимателей, больше всех пострадавших от пандемии коронавируса.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Премьер министр России Михаил Мишустин расшил список предприятий, которые могут претендовать на дополнительные меры поддержки от государства.
Как пишет сайт kp.ru, в список особо пострадавших отраслей входят: авиакомпании, спорт, туризм, досуг, культура, деятельность бытовых услуг, зоопарки, магазины одежды, музеи, магазины запчастей.
Стоит отметить, что согласно указу президента Владимира Путина, малый и средний бизнес получит по 12 130 рублей (МРОТ) на зарплаты сотрудникам. Но при условии, что штат компании сохранится на 90%.
ИСТОЧНИК KP.RU