2020-04-18T20:53:54+03:00
Общество

Магазины одежды и автосалоны вошли в список отраслей наиболее пострадавших от коронавируса

За дополнительными мерами государственной поддержки также могут обратиться зоопарки и музеи
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Ранее президент Владимир Путин расширил меры поддержки для предпринимателей, больше всех пострадавших от пандемии коронавируса.Ранее президент Владимир Путин расширил меры поддержки для предпринимателей, больше всех пострадавших от пандемии коронавируса.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Премьер министр России Михаил Мишустин расшил список предприятий, которые могут претендовать на дополнительные меры поддержки от государства.

Как пишет сайт kp.ru, в список особо пострадавших отраслей входят: авиакомпании, спорт, туризм, досуг, культура, деятельность бытовых услуг, зоопарки, магазины одежды, музеи, магазины запчастей.

Стоит отметить, что согласно указу президента Владимира Путина, малый и средний бизнес получит по 12 130 рублей (МРОТ) на зарплаты сотрудникам. Но при условии, что штат компании сохранится на 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россиянам хотят раздать по 25 тысяч рублей, инициативу уже поддержали депутаты
Магазины одежды и автосалоны вошли в список отраслей наиболее пострадавших от коронавируса
Почему во время самоизоляции не отменяются богослужения в храмах: отвечает священник РПЦ
В селе под Нижним Тагилом в пожаре погибли три человека
Когда в Екатеринбурге введут пропускной режим: отвечает губернатор Куйвашев
В Екатеринбург возвращаются 180 уральцев, застрявших из-за коронавируса в Бангкоке
Свердловчанам пригрозили арестом на 15 суток за нарушение самоизоляции
Свердловская область заняла 39 место в рейтинге по распространению коронавируса
Летчик-герой Дамир Юсупов: «Сейчас нам нужно отказаться от привычного образа жизни»
Жена стрелка с Уктуса, обвиняемого в убийстве двух девушек: «Мой муж невиновен!»
«Комсомолка» покажет Пасхальное богослужение в Екатеринбурге 2020
В Екатеринбурге женщина на Lexus снесла металлическое ограждение
В УрФУ из-за пандемии коронавируса большинство студентов не будут сдавать госэкзамены
Первый стационарный тепловизор установили сегодня на железнодорожном вокзале Екатеринбурга
Мораторий на проверки и отсрочка оплаты за аренду: какие меры поддержки окажут власти Екатеринбурга малому и среднему бизнесу
«Мама-инвалид ждет каждый день, что прилечу»: к Евгению Куйвашеву обратилась женщина, которая застряла в Индии из-за коронавируса
Как вести себя в ситуации, когда вызывают на работу, а ребенка не с кем оставить: рассказывает Евгений Куйвашев
«Этого недостаточно»: Евгений Куйвашев рассказал, что ежедневно думает о новых мерах поддержки для уральцев
Обратилась к врачам, но стало еще хуже: в Екатеринбурге женщина собирает миллион на лечение рака
В Екатеринбурге еще одну больницу подготовили для лечения пациентов с коронавирусом
Завершено проектирование объектов энергоснабжения в рамках первого этапа развития инфраструктуры Березниковско-Соликамского узла
«Саша – свободный человек»: в Екатеринбурге суд отпустил айтишника Александра Литреева, задержанного за наркотики