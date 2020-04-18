Почему во время самоизоляции не отменяются богослужения в храмах: отвечает священник РПЦ
- Несмотря на пандемию коронавируса служители церкви продолжают службу, чтобы молиться за всех и вся, - рассказывает руководитель епархиального отдела по связям с общественностью и СМИ отец Макарий. Об этом он заявил в ходе лекции, которую транслировала «Комсомольская правда».
- Богослужения не могут отмениться. Это таинства, которые совершаются за всех и за вся. Прекратить богослужение невозможно, - считает отец Макарий.
А вот в Свердловской области служители церкви призывают воздеражаться от посещений церквей и храмов в Пасхальную ночь.
«Сегодня как никогда ценно быть вместе. Время не самое простое, но очень ответственное. Для нас, конечно, очень важно, чтобы эти дни прошли действительно в мире, согласии, в понимании. И помнить будем о том, что это самые святые дни в году, - обратился к уральцам митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Поздравление с Пасхой губернатора Евгения Куйвашева и митрополита Кирилла.
ИСТОЧНИК KP.RU