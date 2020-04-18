Почему во время самоизоляции не отменяются богослужения в храмах: отвечает священник РПЦ

18 Апр 2020 2020-04-18T20:52:37+03:00

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- Несмотря на пандемию коронавируса служители церкви продолжают службу, чтобы молиться за всех и вся, - рассказывает руководитель епархиального отдела по связям с общественностью и СМИ отец Макарий. Об этом он заявил в ходе лекции, которую транслировала «Комсомольская правда».

- Богослужения не могут отмениться. Это таинства, которые совершаются за всех и за вся. Прекратить богослужение невозможно, - считает отец Макарий.

А вот в Свердловской области служители церкви призывают воздеражаться от посещений церквей и храмов в Пасхальную ночь.

«Сегодня как никогда ценно быть вместе. Время не самое простое, но очень ответственное. Для нас, конечно, очень важно, чтобы эти дни прошли действительно в мире, согласии, в понимании. И помнить будем о том, что это самые святые дни в году, - обратился к уральцам митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/773977" frameborder="0"></iframe> Поздравление с Пасхой губернатора Евгения Куйвашева и митрополита Кирилла.

ИСТОЧНИК KP.RU