В селе под Нижним Тагилом в пожаре погибли три человека

18 Апр 2020 2020-04-18T16:59:10+03:00

На тушение пожара у огнеборцев ушло чуть больше часа, сейчас спасатели занимаются проливкой и разбором конструкций. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Сегодня вечером в селе Серебрянка, что под Нижним Тагилом, в пожаре погибли три человека. По данным регионального главка МЧС, возгорание произошло в квартире одного из частных домов, пламя быстро распространилось по деревянным перегородкам.

- При разборке сгоревших конструкций были обнаружены трое погибших, все взрослые. В ликвидации последствий пожара задействованы 12 человек, 5 единиц техники, - отметили в МЧС.

На тушение пожара у огнеборцев ушло чуть больше часа, сейчас спасатели занимаются проливкой и разбором конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU