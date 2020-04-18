Когда в Екатеринбурге введут пропускной режим: отвечает губернатор Куйвашев

18 Апр 2020 2020-04-18T16:35:35+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил в своем Instagram на вопрос о введении пропускного режима в регионе. Один из подписчиков указал на то, что такая мера уже введена в Москве и Кургане.

- Пока эпидемиологическая обстановка в нашем регионе не требует введения таких мер. Но мы готовимся к любому развитию событий. И вопрос создания электронной системы, которая сможет контролировать перемещение граждан, прорабатывается, - ответил губернатор.

Отметим, что число заболевших на Среднем Урале достигло 126 человек. А накануне глава региона сообщил о первом летальном исходе от COVID-19. Как выяснилось, в Красноуфимске скончался 54-летний мужчина. Он попал в местную больницу (где заразил одного из врачей – прим.ред.) после возвращения из Москвы.

ОФИЦИАЛЬНО

За последние сутки в России зафиксировано 4785 новых случаев коронавируса в

79 регионах. Насчитывается 40 летальных исходов, полностью выздоровели - 467 человек.

Свердловской области проведено 2633 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 2630 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU