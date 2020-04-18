Свердловчанам пригрозили арестом на 15 суток за нарушение самоизоляции

18 Апр 2020 2020-04-18T13:55:33+03:00

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Свердловская полиция напомнила жителям Среднего Урала об ответственности за нарушение режима самоизоляции, который действует, предположительно, до 30 апреля.

В своем обращении правоохранители не забыли упомянуть и возможный административный арест.

- Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП, и влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток, - говорится в заявлении свердловского главка.

Примечательно, что недавно в Екатеринбурге за нарушение самоизоляции пытались оштрафовать двух мужчин. Но те избежали наказания, заявив в суде, что «вышли за пивом».

Также полиция напоминает об ответственности за фейки о коронавирусе. Одним из таких ньюсмейкров стал житель Первоуральска, который был оштрафован на 15 тысяч за комментарий во «ВКонтакте».

ОФИЦИАЛЬНО

За последние сутки в России зафиксировано 4785 новых случаев коронавируса в 79 регионах. Насчитывается 40 летальных исходов, полностью выздоровели - 467 человек.

Свердловской области проведено 2633 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 2630 человек.

Общее число заболевших на Среднем Урале -126 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU