Свердловская область заняла 39 место в рейтинге по распространению коронавируса

18 Апр 2020 2020-04-18T11:51:14+03:00

По состоянию на 18 апреля в регионе зафиксировано 126 случаев коронавируса

Изменить размер текста: A A

Свердловская область расположилась на 39-й строчке рейтинга субъектов Российской федерации по уровню распространения коронавируса. По данным оперштаба, за последние сутки на Среднем Урале зафиксировано 11 случаев инфекции, всего в регионе заболели 126 человек. При этом накануне стало известно о первом летальном исходе из-за COVID-19.

Всего специалистами проведено 50 719 исследований (обследовано 43633 человека – прим.ред.).

Фото: стопкоронавирус.рф

- За минувшие сутки в проведено 2 633 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 2 630 человек, - отметили в оперштабе.

Отметим, что скончавшийся пациент был жителем Красноуфимска. Мужчина умер еще 14 апреля, но положительный результат на коронавирус стал известен лишь вечером 17 числа. Как рассказали «КП» знакомые уральца, его семья приняла решение похоронить родственника на родине – в Азербайджане.

Также официально подтверждена информация о сотруднице ГКБ № 40 Екатеринбурга, у которой оказался положительным тест на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU