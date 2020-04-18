Летчик-герой Дамир Юсупов: «Сейчас нам нужно отказаться от привычного образа жизни»

18 Апр 2020 2020-04-18T10:06:03+03:00

Накануне стало известно о первой смерти пациента с коронавирусом в Свердловской области. Им оказался 54-летний житель Красноуфимска, который заболел после возвращения из Москвы. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Летчик «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга, Герой России Дамир Юсупов, который в августе 2019 со своим экипажем спас жизни 226 пассажиров, обратился к свердловчанам с просьбой оставаться дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/773894" frameborder="0"></iframe> Обращение Дамира Юсупова.Видео: Оперштаб Свердловской области

- Сейчас нам нужно многое поставить на «паузу». Остановиться. Отказаться от привычного образа жизни. Оставаться дома. Только так мы сможем победить вирус, который вмешался в наши жизни и в наши планы, - сказал в обращении к землякам Юсупов.

Напомним, что накануне стало известно о первой смерти пациента с коронавирусом в Свердловской области. Им оказался 54-летний житель Красноуфимска, который заболел после возвращения из Москвы.

Глава региона уже выразил соболезнования родным и близким уральца.

- Мурат (имя изменено - Прим. Ред) был хорошим семьянином, любящим мужем. У него остались жена, дочь и сын, - рассказывает знакомый мужчины. - Он работал разнорабочим на рынке и в магазине. Не так давно он вернулся из Москвы. Почуствовал себя плохо, но в больницу обратился не сразу. Родственники будут хоронить его на Родине.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в России зафиксировано 4785 новых случаев коронавируса в 79 регионах. За последние сутки зафиксировано 40 летальных исходов, полностью выздоровели - 467 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU