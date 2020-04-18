«Комсомолка» покажет Пасхальное богослужение в Екатеринбурге 2020

18 Апр 2020 2020-04-18T08:13:09+03:00

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В ночь на 19 апреля 2020 года «Комсомолка» покажет прямую трансляцию Пасхального богослужения из Свято-Троицкого кафедрального собора. Службу возглавит митрополит Кирилл. Ожидается, что в этом году большая часть прихожан останется дома, чтобы не подвергать свои жизни опасности в условиях пандемии коронавируса. Трансляция начнется в 23:30 по уральскому времени.

Ранее глава екатеринбургской епархии достиг соглашения с главой региона Евгением Куйвашевым о проведении праздника.

- Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, массовые мероприятия по-прежнему не проводятся, собрания в храмах и церквях не должны быть исключением. Но даже оставаясь дома, вы сможете ощутить единство со всем православным миром и присоединиться к прямой трансляции пасхальной службы, - отмечал Куйвашев.

Стоит напомнить, что глава каменской диаспоры призывал прихожан идти в церки на Пасху, вопреки советам врачей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/772908" frameborder="0"></iframe> Обращение епископа Мефодия к духовенству и мирянам Каменской епархии «Церковная жизнь и коронавирус».5 апреля 2020 года, обращение епископа Каменского и Камышловского Мефодия к духовенству и мирянам Каменской епархии «Церковная жизнь и коронавирус» Свято-Троицкий кафедральный собор (г. Каменск-Уральский) Видео: Каменская епархия

ИСТОЧНИК KP.RU