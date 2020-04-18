«Комсомолка» покажет Пасхальное богослужение в Екатеринбурге 2020
В ночь на 19 апреля 2020 года «Комсомолка» покажет прямую трансляцию Пасхального богослужения из Свято-Троицкого кафедрального собора. Службу возглавит митрополит Кирилл. Ожидается, что в этом году большая часть прихожан останется дома, чтобы не подвергать свои жизни опасности в условиях пандемии коронавируса. Трансляция начнется в 23:30 по уральскому времени.
Ранее глава екатеринбургской епархии достиг соглашения с главой региона Евгением Куйвашевым о проведении праздника.
- Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, массовые мероприятия по-прежнему не проводятся, собрания в храмах и церквях не должны быть исключением. Но даже оставаясь дома, вы сможете ощутить единство со всем православным миром и присоединиться к прямой трансляции пасхальной службы, - отмечал Куйвашев.
Стоит напомнить, что глава каменской диаспоры призывал прихожан идти в церки на Пасху, вопреки советам врачей.
Обращение епископа Мефодия к духовенству и мирянам Каменской епархии «Церковная жизнь и коронавирус».5 апреля 2020 года, обращение епископа Каменского и Камышловского Мефодия к духовенству и мирянам Каменской епархии «Церковная жизнь и коронавирус» Свято-Троицкий кафедральный собор (г. Каменск-Уральский) Видео: Каменская епархия
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