2020-04-18T08:13:09+03:00
Общество

«Комсомолка» покажет Пасхальное богослужение в Екатеринбурге 2020

Вы сможете посмотреть на нашем сайте прямую трансляцию из Свято-Троицкого кафедрального собора
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Трансляция начнется в 23:30 по уральскому времениТрансляция начнется в 23:30 по уральскому времениФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В ночь на 19 апреля 2020 года «Комсомолка» покажет прямую трансляцию Пасхального богослужения из Свято-Троицкого кафедрального собора. Службу возглавит митрополит Кирилл. Ожидается, что в этом году большая часть прихожан останется дома, чтобы не подвергать свои жизни опасности в условиях пандемии коронавируса. Трансляция начнется в 23:30 по уральскому времени.

Ранее глава екатеринбургской епархии достиг соглашения с главой региона Евгением Куйвашевым о проведении праздника.

- Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, массовые мероприятия по-прежнему не проводятся, собрания в храмах и церквях не должны быть исключением. Но даже оставаясь дома, вы сможете ощутить единство со всем православным миром и присоединиться к прямой трансляции пасхальной службы, - отмечал Куйвашев.

Стоит напомнить, что глава каменской диаспоры призывал прихожан идти в церки на Пасху, вопреки советам врачей.

Обращение епископа Мефодия к духовенству и мирянам Каменской епархии «Церковная жизнь и коронавирус».5 апреля 2020 года, обращение епископа Каменского и Камышловского Мефодия к духовенству и мирянам Каменской епархии «Церковная жизнь и коронавирус» Свято-Троицкий кафедральный собор (г. Каменск-Уральский) Видео: Каменская епархия

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Комсомолка» покажет Пасхальное богослужение в Екатеринбурге 2020
В Екатеринбурге женщина на Lexus снесла металлическое ограждение
В УрФУ из-за пандемии коронавируса большинство студентов не будут сдавать госэкзамены
Первый стационарный тепловизор установили сегодня на железнодорожном вокзале Екатеринбурга
Мораторий на проверки и отсрочка оплаты за аренду: какие меры поддержки окажут власти Екатеринбурга малому и среднему бизнесу
«Мама-инвалид ждет каждый день, что прилечу»: к Евгению Куйвашеву обратилась женщина, которая застряла в Индии из-за коронавируса
Как вести себя в ситуации, когда вызывают на работу, а ребенка не с кем оставить: рассказывает Евгений Куйвашев
«Этого недостаточно»: Евгений Куйвашев рассказал, что ежедневно думает о новых мерах поддержки для уральцев
Обратилась к врачам, но стало еще хуже: в Екатеринбурге женщина собирает миллион на лечение рака
В Екатеринбурге еще одну больницу подготовили для лечения пациентов с коронавирусом
Завершено проектирование объектов энергоснабжения в рамках первого этапа развития инфраструктуры Березниковско-Соликамского узла
«Саша – свободный человек»: в Екатеринбурге суд отпустил айтишника Александра Литреева, задержанного за наркотики