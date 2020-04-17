17 Апр 2020 2020-04-17T20:17:15+03:00

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В Екатеринбурге женщина на Lexus снесла металлическое ограждение. Авария произошла сегодня вечером на Билимбаевской, 7. Как рассказали в ГИБДД Екатеринбурга, женщина-водитель не справилась с управлением. По словам очевидцев, перед тем как машина влетела в забор, было слышно, как машина пытается затормозить.

От иномарки от удара отлетело колесо. Перед машины сильно помят. Женщину-водителя осматривают врачи. На месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции.

Авария на Билимбаевской, 7.Видео: Слава Симонов, Инцидент Екатеринбург

ИСТОЧНИК KP.RU