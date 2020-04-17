В Екатеринбурге женщина на Lexus снесла металлическое ограждение
Иномарка от удара об забор лишилась колеса
Фото: скриншот с видео
Изменить размер текста:
В Екатеринбурге женщина на Lexus снесла металлическое ограждение. Авария произошла сегодня вечером на Билимбаевской, 7. Как рассказали в ГИБДД Екатеринбурга, женщина-водитель не справилась с управлением. По словам очевидцев, перед тем как машина влетела в забор, было слышно, как машина пытается затормозить.
От иномарки от удара отлетело колесо. Перед машины сильно помят. Женщину-водителя осматривают врачи. На месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции.
Авария на Билимбаевской, 7.Видео: Слава Симонов, Инцидент Екатеринбург
ИСТОЧНИК KP.RU