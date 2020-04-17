2020-04-17T19:42:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В УрФУ из-за пандемии коронавируса большинство студентов не будут сдавать госэкзамены

Пока экзамены оставили только некоторым инженерным специальностям
Алина СУРИНА
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Государственный экзамены в УрФУ отменили на 70 процентовГосударственный экзамены в УрФУ отменили на 70 процентовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В УрФУ из-за пандемии коронавируса большинство студентов не будут сдавать госэкзамены. На данный момент их отменили на 70 процентов. Пока экзамены оставили только некоторым инженерным специальностям.

- В этом году итоговая аттестация студентов выпускных курсов 2/3 направлений подготовки и специальностей состоится без проведения государственных экзаменов - решение об этом принял президиум большого ученого совета сегодня, - рассказали в пресс-службе УрФУ.

На следующей неделе экзамены могут отменить у всех студентов. Сейчас дорабатываются решения по ряду инженерных специальностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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