В УрФУ из-за пандемии коронавируса большинство студентов не будут сдавать госэкзамены
В УрФУ из-за пандемии коронавируса большинство студентов не будут сдавать госэкзамены. На данный момент их отменили на 70 процентов. Пока экзамены оставили только некоторым инженерным специальностям.
- В этом году итоговая аттестация студентов выпускных курсов 2/3 направлений подготовки и специальностей состоится без проведения государственных экзаменов - решение об этом принял президиум большого ученого совета сегодня, - рассказали в пресс-службе УрФУ.
На следующей неделе экзамены могут отменить у всех студентов. Сейчас дорабатываются решения по ряду инженерных специальностей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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