Первый стационарный тепловизор установили сегодня на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

17 Апр 2020 2020-04-17T19:18:55+03:00

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Сегодня на вокзале Екатеринбург установлена первая стационарная тепловизионная установка для бесконтактного измерения температуры тела людей в движущемся потоке. Прибор размещен в досмотровой зоне в западном крыле здания (со стороны станции метро «Уральская»).

Первый тепловизор настроен на автоматическое отслеживание граждан с повышенной температурой тела, направляющихся с вокзала в город. В течение ближайшей недели на вокзале Екатеринбург будет установлено еще 4 прибора (в западном, восточном досмотровом павильонах и в обоих тоннелях). Оборудование будет рассчитано на проведение термометрии в обоих направлениях: на входе на территорию вокзального комплекса и на выходе в город.

Фото: предоставлено «РЖД»

В столице Прикамья для организации санитарно-эпидемиологического мониторинга планируется разместить тепловизионные установки на входе в здание вокзала Пермь-II.

Оборудование для дистанционного измерения температуры на вокзалах Екатеринбург и Пермь-II приобретено за счет средств бюджетов Свердловской области (производитель – АО «ПО УОМЗ», входящее в холдинг АО «Швабе») и Пермского края (производитель – ООО «Промробот») в рамках региональных программ по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Тепловизионные установки будут введены в эксплуатацию после согласования регламентов их обслуживания специалистами Свердловского Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (ФГУ).

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/773842" frameborder="0"></iframe> Первый стационарный тепловизор на железнодорожном вокзале Екатеринбург.Видео: "РЖД"

Для защиты здоровья пассажиров и сотрудников в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации холдингом «РЖД» принимается целый комплекс мер.

Ежедневно сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» дезинфицируют порядка 1,9 тыс. вагонов поездов дальнего следования. Особое внимание уделяется зонам и предметам интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры: двери, ручки, поручни, столики, поверхности стен. Все поезда после каждого рейса проходят в депо обязательную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. При необходимости может быть проведена и внеплановая дезинфекция.