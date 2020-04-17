2020-04-17T19:18:55+03:00
Общество

Первый стационарный тепловизор установили сегодня на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

Тепловизор настроен на автоматическое отслеживание граждан с повышенной температурой тела
Поделиться:
Фото: предоставлено «РЖД»Фото: предоставлено «РЖД»
Изменить размер текста:

Сегодня на вокзале Екатеринбург установлена первая стационарная тепловизионная установка для бесконтактного измерения температуры тела людей в движущемся потоке. Прибор размещен в досмотровой зоне в западном крыле здания (со стороны станции метро «Уральская»).

Первый тепловизор настроен на автоматическое отслеживание граждан с повышенной температурой тела, направляющихся с вокзала в город. В течение ближайшей недели на вокзале Екатеринбург будет установлено еще 4 прибора (в западном, восточном досмотровом павильонах и в обоих тоннелях). Оборудование будет рассчитано на проведение термометрии в обоих направлениях: на входе на территорию вокзального комплекса и на выходе в город.

Фото: предоставлено «РЖД»

Фото: предоставлено «РЖД»

В столице Прикамья для организации санитарно-эпидемиологического мониторинга планируется разместить тепловизионные установки на входе в здание вокзала Пермь-II.

Оборудование для дистанционного измерения температуры на вокзалах Екатеринбург и Пермь-II приобретено за счет средств бюджетов Свердловской области (производитель – АО «ПО УОМЗ», входящее в холдинг АО «Швабе») и Пермского края (производитель – ООО «Промробот») в рамках региональных программ по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Тепловизионные установки будут введены в эксплуатацию после согласования регламентов их обслуживания специалистами Свердловского Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (ФГУ).

*****

Первый стационарный тепловизор на железнодорожном вокзале Екатеринбург.Видео: "РЖД"

Для защиты здоровья пассажиров и сотрудников в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации холдингом «РЖД» принимается целый комплекс мер.

Ежедневно сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» дезинфицируют порядка 1,9 тыс. вагонов поездов дальнего следования. Особое внимание уделяется зонам и предметам интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры: двери, ручки, поручни, столики, поверхности стен. Все поезда после каждого рейса проходят в депо обязательную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. При необходимости может быть проведена и внеплановая дезинфекция.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В УрФУ из-за пандемии коронавируса большинство студентов не будут сдавать госэкзамены
Первый стационарный тепловизор установили сегодня на железнодорожном вокзале Екатеринбурга
Мораторий на проверки и отсрочка оплаты за аренду: какие меры поддержки окажут власти Екатеринбурга малому и среднему бизнесу
«Мама-инвалид ждет каждый день, что прилечу»: к Евгению Куйвашеву обратилась женщина, которая застряла в Индии из-за коронавируса
Как вести себя в ситуации, когда вызывают на работу, а ребенка не с кем оставить: рассказывает Евгений Куйвашев
«Этого недостаточно»: Евгений Куйвашев рассказал, что ежедневно думает о новых мерах поддержки для уральцев
Обратилась к врачам, но стало еще хуже: в Екатеринбурге женщина собирает миллион на лечение рака
В Екатеринбурге еще одну больницу подготовили для лечения пациентов с коронавирусом
Завершено проектирование объектов энергоснабжения в рамках первого этапа развития инфраструктуры Березниковско-Соликамского узла
«Саша – свободный человек»: в Екатеринбурге суд отпустил айтишника Александра Литреева, задержанного за наркотики