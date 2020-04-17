«Мама-инвалид ждет каждый день, что прилечу»: к Евгению Куйвашеву обратилась женщина, которая застряла в Индии из-за коронавируса

17 Апр 2020 2020-04-17T18:11:46+03:00

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К губернатору Свердловской области обратилась женщина, которая не может вылететь из Дели в Екатеринбург из-за коронавируса. По ее словам, сейчас из Индии планируются самолеты только в Санкт-Петербург и Москву, так как в другие регионы не набирается достаточно людей для вылета. Екатеринбурженка рассказала, что сейчас она живет в отеле, в который ее поселило консульство.

- У меня был куплен билет на 31 марта в Россию. Я экстренно купила 25 марта билет в Дели с Гоа. Прилетела, чтобы улететь домой, но тогда Аэрофлот продавал билеты по завышенной стоимости. У меня просто не хватило денег. Помогите вывезти людей из Уральского федерального округа и Свердловской области. Страшно, вдруг про нас забудут, - написала женщина в обращении к губернатору.

Женщина рассказала, что ей очень хочется домой, где ее мама-инвалид ежедневно ждет, что дочь прилетит домой. Губернатор отреагировал на обращение женщины и рассказал, что делать уральцам, застрявшим в другой стране.

- Росавиацией на ближайшие дни сформирован предварительный график рейсов. Вы, конечно, также должны занять активную позицию – нужно заполнить анкету на сайте Госуслуг, указав информацию о себе, членах своей семьи, месте нахождения и месте постоянного проживания в России, - рассказал Евгений Куйвашев.

После заявления на Госуслугах вас должны проинформировать о рейсах, которые вылетают из ближайшего вам города – смс придет на указанный номер телефона. Также на портале Госуслуг можно пройти предварительную регистрацию на выбранный самолет. Если в нем не окажется мест. Нужно заполнить анкету листа ожидания.

Губернатор рассказал, что специалисты советуют сфотографировать или распечатать страницу, которая появится после прохождения предварительной регистрации – там будут ваши данные, время и аэропорт. Прибыть в аэропорт нужно не менее чем за три часа до вылета. Поэтому, важно учитывать ограничения принятые в стране такие как, например, комендантский час. Губернатор также напомнил, что после возвращения в течении двух недель необходимо оставаться в режиме изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU