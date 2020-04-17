2020-04-17T17:35:07+03:00
Общество

Как вести себя в ситуации, когда вызывают на работу, а ребенка не с кем оставить: рассказывает Евгений Куйвашев

В детских садах на время режима повышенной готовности в области работают дежурные группы
Алина СУРИНА
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Детей родителей, которым нужно выходить на работу, принимают в дежурных группахДетей родителей, которым нужно выходить на работу, принимают в дежурных группахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ежедневно отвечает на вопросы уральцев на своей странице в Instagram. Сегодня его спросили, как быть, если работодатель требует выйти на работу, а дома дошкольник, которого не с кем оставить. При этом детские сады закрыты из-за пандемии коронавируса. С таким вопросом к губернатору обратилась жительница Уралмаша, работающая на заводе, которую могут вызвать на смену.

- Я бы посоветовал вам обратить внимание на ситуацию вашего работодателя, если он будет вызывать вас на работу. Мы рекомендовали руководителям всех предприятий внимательно относится к таким сигналам, - обратился Евгений Куйвашев к екатеринбурженке.

Губернатор рассказал, что в области все еще сохраняются рекомендации санитарных врачей. Поэтому дошкольные учреждения работают только в формате дежурных групп. Для включения ребенка в такую группу нужно подать заявление и справку от работодателя, подтверждающую необходимость вашего присутствия на рабочем месте, в городской департамент образования.

По информации, предоставленной главой региона, на Уралмаше дежурные группы есть в четырех детсадах - №125, 318,382 и №518 в поселке Садовый. Всего в Екатеринбурге принимают детей в дежурные группы 29 дошкольных учреждений. Их посещают около 800 детей. При этом на даный момент около 100 мест для малышей остаются свободными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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