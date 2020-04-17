2020-04-17T17:06:34+03:00
Общество

«Этого недостаточно»: Евгений Куйвашев рассказал, что ежедневно думает о новых мерах поддержки для уральцев

Губернатор каждый день начинает с новых поручений по проблемным ситуациям
Алина СУРИНА
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Евгений Куйвашев ежедневно реагирует на вопросы и просьбы уральцев по ситуации с коронавирусомЕвгений Куйвашев ежедневно реагирует на вопросы и просьбы уральцев по ситуации с коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Евгений Куйвашев ежедневно отвечает на вопросы уральцев и реагирует на просьбы, связанные с ситуацией по коронавирусу, которые пишут ему в комментариях в Instagram. Сегодня губернатор опубликовал новое обращение к уральцам. В нем он рассказал, что ежедневно думает о новых мерах поддержки для жителей региона. И все же считает, что их все равно недостаточно.

- Признаюсь, меня тоже злит вся эта ситуация. Каждый день мы с коллегами в правительстве ломаем голову над новыми мерами поддержки для бизнеса и нуждающихся, и каждый день я понимаю - этого недостаточно, - написал губернатор. - Сегодня до позднего вечера буду изучать документы, созваниваться со специалистами, читать ваши комментарии, а завтрашнее утро как обычно начнется с поручений по всем проблемным ситуациям.

Глава региона напомнил, что единственный способ победить новую инфекцию - каждому бороться с ней по максимуму. Евгений Куйвашев в очередной раз призвал уральцев соблюдать рекомендации врачей: по максимуму находиться дома и выходить на улицу только по неотложным делам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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