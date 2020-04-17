17 Апр 2020 2020-04-17T16:34:18+03:00

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В Екатеринбурге еще одну больницу подготовили для лечения пациентов с коронавирусом. Для уральцев с подозрением на COVID-19 перепрофилировали корпус паллиативной помощи Центральной городской больницы №2. Его сегодня осмотрели полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В больнице для лечения короновирусной инфекции развёрнуто 60 коек, из которых - 21 реанимационная.

Фото: департамент информационной политики

- На площадке медицинского учреждения проводится необходимая подготовка для принятия пациентов с коронавирусом, если такая необходимость возникнет, - рассказали в департаменте информационной политики. - Завершается оборудование кислородной разводкой, оборудованы шлюзы, организована площадка для установки газофикатора, предусмотрена площадка для обработки санитарного транспорта.

В департаменте информационной политики отметили, что в случае возникновения вспышек заболеваемости к перепрофилированию готовы 11 медицинских организаций региона с 2,9 тысяч коек, в том числе более тысячи реанимационных. Перепрофилированные койки обеспечиваются аппаратами ИВЛ. В Екатеринбурге, где ситуация по коронавирусу самая серьезная, дополнительно подготовлено около 2,2 тысячи коек.

Фото: департамент информационной политики

ИСТОЧНИК KP.RU