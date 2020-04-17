2020-04-17T16:00:42+03:00
Общество

Завершено проектирование объектов энергоснабжения в рамках первого этапа развития инфраструктуры Березниковско-Соликамского узла

На СвЖД реализуется программа развития инфраструктуры промышленного узла, направленная на обеспечение потребностей и вывоз перспективного объема грузов предприятий
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Фото: предоставлено СвЖДФото: предоставлено СвЖД
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На СвЖД реализуется комплексная программа развития инфраструктуры Березниковско-Соликамского промышленного узла (БСУ), направленная на обеспечение потребностей и вывоз перспективного объема грузов предприятий севера Пермского края (Свердловская магистраль). Программа рассчитана на 2017-2025 годы.

В январе – марте 2020 года завершены проектные работы по объектам энергоснабжения. Подготовлены проекты тяговых подстанций Ярино, Няр и устройств для усиления электроснабжения контактной сети Кизел, Расик, Шестаки, Копи, Кухтым, Ленва, Родник, Боковая, Углеуральская.

По проектам реконструкции станций Тихая, Дивья, Кухтым получено положительное заключение Главгосэкспертизы. На экспертизу направлена документация по станциям Боковая, Ярино, Шестаки, Пальники, Парма и Соликамск.

В 2020 году запланировано начало строительно-монтажных работ по реконструкции станций и усилению устройств тягового электроснабжения.

Напомним, развитие железнодорожной инфраструктуры Верхнекамья связанно, прежде всего, со строительством новых горно-обогатительных комбинатов на севере Пермского края. Стратегия модернизации направления Соликамск - Пермь предусматривает обновление путевого хозяйства, устройств тягового электроснабжения, сокращение протяженности однопутных перегонов, обеспечение движения тяжеловесных поездов. Данные мероприятия позволят увеличить пропускную способность участка и повысить скорость доставки грузов.

Программа состоит из двух этапов. В рамках первого этапа намечена реконструкция 12 станций (Пальники, Ярино, Шестаки, Соликамск, Березники-Сортировочные и др.) с удлинением приемоотправочных путей, а также усиление устройств тягового электроснабжения. Будут построены две тяговые подстанции и девять вольтодобавочных устройств.

В ходе второго этапа, до 2025 года, предстоит построить вторые главные пути на участках Левшино – Ярино и Углеуральская – Няр, 3 разъезда, провести реконструкцию станций Яйва, Дивья, Чашкино и Углеуральская.

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