2020-04-17T15:56:05+03:00
Происшествия

«Саша – свободный человек»: в Екатеринбурге суд отпустил айтишника Александра Литреева, задержанного за наркотики

Полиция требовала продлить для него домашний арест, но суд отказал
Евгений Стоянов
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Заседание суда состоялось 17 апреля. Фото: страница Алексея Бушмакова в FacebookЗаседание суда состоялось 17 апреля. Фото: страница Алексея Бушмакова в Facebook
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В Екатеринбурге суд отпустил главу IT-фирмы Александра Литреева, подозреваемого в хранении наркотиков, домой.

Напомним, 24-летнего айтишника поймали с наркотиками у гостиницы Novotel в Екатеринбурге в феврале. В уральскую столицу Александр прилетел из Эстонии к подруге, с которой познакомился в соцсетях. Здесь его задержали полицейские, которые знали, что у Литреева при себе будут запрещенные препараты. При задержании у него обнаружили две таблетки экстази. Эта доза, согласно УК РФ, потянула на «значительный размер». В итоге на айтишника завели уголовное дело.

Сначала Литреева поместили в СИЗО, но позже защита добилась для айтишника домашнего ареста.

17 апреля Александру Литрееву должны были продлить срок домашнего ареста по требованию полиции.

- Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал дознавателю в продлении домашнего ареста Александру Литрееву. Постановление суда может быть обжаловано сторонами в течение трех суток, - рассказали в пресс-службе облсуда.

Другую меру пресечения для Литреева не выбрали. «Саша – свободный человек», подытожил адвокат айтишника Алексей Бушманов на своей странице в Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU

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