2020-04-17T15:10:36+03:00
Общество

На Урале природный парк наказали за заваленную мусором реку

Директор никак не следил за туристами, которые превратили берег в помойку
Мария Трапезникова
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На Урале природный парк наказали за заваленную мусором рекуНа Урале природный парк наказали за заваленную мусором рекуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура по обращению местной жительницы решила проверить, как Природный парк «Река Чусовая» соблюдает природоохранное законодательство. И выяснила, что организация совершенно не следит за чистотой берега реки, который к нему относится.

- В районе деревни Харенки во время сплавов летом прошлого года в нарушение законодательства туристы захламили берег реки бытовым мусором, запускали фейерверки и разжигали костры рядом с лесом, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Поведение туристов парк никак не контролировал и не наказывал за нарушения. В итоге, прокуратура объявила директору организации предостережение о недопустимости повторных нарушений в этом году. А также проинформировала об этом Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На Урале природный парк наказали за заваленную мусором реку
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