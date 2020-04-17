На Урале природный парк наказали за заваленную мусором реку

17 Апр 2020 2020-04-17T15:10:36+03:00

Директор никак не следил за туристами, которые превратили берег в помойку

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Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура по обращению местной жительницы решила проверить, как Природный парк «Река Чусовая» соблюдает природоохранное законодательство. И выяснила, что организация совершенно не следит за чистотой берега реки, который к нему относится.

- В районе деревни Харенки во время сплавов летом прошлого года в нарушение законодательства туристы захламили берег реки бытовым мусором, запускали фейерверки и разжигали костры рядом с лесом, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Поведение туристов парк никак не контролировал и не наказывал за нарушения. В итоге, прокуратура объявила директору организации предостережение о недопустимости повторных нарушений в этом году. А также проинформировала об этом Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU