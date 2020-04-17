На Урале природный парк наказали за заваленную мусором реку
Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура по обращению местной жительницы решила проверить, как Природный парк «Река Чусовая» соблюдает природоохранное законодательство. И выяснила, что организация совершенно не следит за чистотой берега реки, который к нему относится.
- В районе деревни Харенки во время сплавов летом прошлого года в нарушение законодательства туристы захламили берег реки бытовым мусором, запускали фейерверки и разжигали костры рядом с лесом, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Поведение туристов парк никак не контролировал и не наказывал за нарушения. В итоге, прокуратура объявила директору организации предостережение о недопустимости повторных нарушений в этом году. А также проинформировала об этом Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU