Весенние паводки: спасатели на лодке доставляют свердловчанами продукты и воду
Восточная часть Свердловской области, город Ирбит, попал в зону весенних паводков. Только за минувшие сутки уровень воды в реке Нице поднялся на восемь сантиметров, затоплены 39 огородов и 25 придворовых территорий.
- В связи с приостановкой движения автотранспорта по мосту через реку Ирбит организовано дежурство на вездеходе для обеспечения жизнедеятельности населения, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Работает лодочная переправа. На моторной лодке спасатели вместе с волонтерами по заявкам жителей осуществляют доставку продуктов и питьевой воды.
Кроме того, спасатели вместе с коммунальщиками расчищают мост от мусора и травы, которую принесло паводковыми водами. Специалисты МЧС мониторят всю ситуацию с воздуха, с помощью беспилотника.
ИСТОЧНИК KP.RU