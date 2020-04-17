Весенние паводки: спасатели на лодке доставляют свердловчанами продукты и воду

17 Апр 2020 2020-04-17T15:00:36+03:00

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Восточная часть Свердловской области, город Ирбит, попал в зону весенних паводков. Только за минувшие сутки уровень воды в реке Нице поднялся на восемь сантиметров, затоплены 39 огородов и 25 придворовых территорий.

- В связи с приостановкой движения автотранспорта по мосту через реку Ирбит организовано дежурство на вездеходе для обеспечения жизнедеятельности населения, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Работает лодочная переправа. На моторной лодке спасатели вместе с волонтерами по заявкам жителей осуществляют доставку продуктов и питьевой воды.

Кроме того, спасатели вместе с коммунальщиками расчищают мост от мусора и травы, которую принесло паводковыми водами. Специалисты МЧС мониторят всю ситуацию с воздуха, с помощью беспилотника.

ИСТОЧНИК KP.RU