Всероссийские проверочные работы для свердловских школьников перенесли на осень из-за коронавируса

17 Апр 2020 2020-04-17T14:44:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Проведение Всероссийских проверочных работ для 4-8 классов перенесли не осень. Планируется, что они пройдут в сентябре-октябре. Такое решение приняла Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

ВПР проводились и среди школьников 10-11 классов, однако у них мероприятие прошло в марте, еще до того, как эпидемиологическая ситуация потребовала перевести все школы на «дистанционку».

- Для 4-8 классов ВПР до окончания текущего учебного года проводиться не будут. Осенью в начале нового учебного года их напишут учащиеся, перешедшие в 5-9 классы, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – Результаты работ никак не влияют на перевод в следующий класс. Они важны, прежде всего, для школ, учителей и родителей школьников, чтобы понять, какие пробелы есть в подготовке учащихся и с чем нужно дополнительно поработать.

Напомним, что ВПР – это итоговые контрольные работы, которые проводятся в школах по итогам обучения в каждом классе. В Роспотребнадзоре подчеркивают: эти работы не являются аналогом ГИА или ЕГЭ. Они проводятся на региональном или школьном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU