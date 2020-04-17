2020-04-17T14:26:11+03:00
Общество

Уральские мусульмане запускают «горячую линию» для своих верующих

По ней имамы будут консультировать паству по неотложным религиозным вопросам
Мария Трапезникова
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Уральские мусульмане запускают «горячую линию» для своих верующихУральские мусульмане запускают «горячую линию» для своих верующихФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральский мухтасибат из-за распространения коронавируса в регионе вынужден закрыть все мечети в области, а также приостановить пятничные и пятикратные молебны. Соответствующий документ был опубликован сегодня, 17 апреля, на их официальном сайте.

- Будут приостановлены практики общения верующих с дежурными имамами с целью чтения молитв и вознесения мольбы-дуа, практика проведения никяхов и имянаречений с участием дежурных имамов, - сообщается в документе. – Будет также приостановлено проведение воскресных курсов по основам ислама до момента исчезновения эпидемиологической опасности.

Фото: Уральский Мухтасибат

Фото: Уральский Мухтасибат

Фото: Уральский Мухтасибат

Фото: Уральский Мухтасибат

Кроме того, всех верующих призвали отложить все молитвы вне стен дома из-за угрозы распространения коронавируса. В свою очередь, Уральский Мухтасибат организовывает специальную «горячую линию», чтобы консультировать позвонивших по неотложным вопросам, в том числе и дуа (молитвам по усопшим, за больных и так далее). В качестве экспертов будут задействованы имамы Духовного управления мусульман Свердловской области. Телефон: 8 (922) 221-41-37.

Погребальные обряда и джаназа-намаза продолжат проводить, но только с минимальным количеством людей и соблюдением социальной дистанции и всех мер предосторожности.

Напомним, что не так давно в Свердловской области был подписал указ, согласно которому временно запрещается проводить массовые религиозные мероприятия, а также закрыть все кладбища.

ИСТОЧНИК KP.RU

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