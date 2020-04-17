С какими вопросами россияне обращаются к юристам в период самоизоляции

17 Апр 2020 2020-04-17T14:20:02+03:00

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В период самоизоляции из-за коронавирусной инфекции люди столкнулись не только с экономическими проблемами, но и юридическими трудностями.

Поэтому юристы, по их собственному признанию, без работы не остались. О том, как изменилась повестка в работе специалистов и об актуальных юридических вопросах, которые волнуют людей в апреле 2020 года, «Комсомольской правде» рассказал Заслуженный юрист России, профессор и экс-руководитель аппарата омбудсмена РФ Иван Соловьев.

- В правовой сфере все чаще возникают вопросы, продиктованные реальной обстановкой в стране. Федеральный центр и власть в регионах объявили о социальной поддержке граждан, - рассказывает Иван Соловьев. – Не все могут понять, на какие выплаты, пособия, отсрочки, продления действия документов имеют право граждане, и какие справки для этого нужно оформить.

Улицы больших городов сейчас усиленно патрулирует полицияФото: Алексей БУЛАТОВ

Так многих волнует вопрос о законности штрафов в период самоизоляции, отличия карантина от самоизоляции, и в каком случае привлекать к административной ответственности законно.

- Если говорить о Москве и других крупных городах, где любой полицейский, проходящий службу в московском или ином главке МВД, является сотрудником федерального министерства и поэтому привлечь гражданина к административной ответственности может только по федеральным же законам и кодексам. Но, например, в Москве заключено соглашение между МВД России и Мэрией Москвы, к тому же утвержденное главой Правительства. Оно и дает полицейским законное основание для привлечения граждан, находящихся на территории Москвы к административной ответственности по статьям КоАП Москвы. В данном случае, за нарушение режима самоизоляции.

Получается, что любой гражданин без пропуска, нарушающий режим самоизоляции, может быть привлечен к административной ответственности. Исключение составляют оговоренные случаи: поход в продуктовый магазин, салон связи, аптеку, банк, на работу или выгул домашнего животного в 100 метрах от своего дома.

- Советую серьезно отнестись к этому вопросу. Выходить из дома в специальной защитной маске, чтобы показать, что гражданин думает и о себе и об окружающих его людях. Ну и конечно не полениться оформить пропуск и быть готовым внятно объяснить причину своего выхода из дома, - резюмирует юрист Иван Соловьев.

ИСТОЧНИК KP.RU