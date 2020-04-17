2020-04-17T14:05:23+03:00
Происшествия

«Схватил за руку и стал угрожать ножом»: в Екатеринбурге будут судить педофила, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку

Школьнице, к счастью, удалось спастись и позвать на помощь
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба СКР по Свердловской областиФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
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В Екатеринбурге отправили под суд 46-летнего педофила, ранее неоднократно судимого, которого обвиняют в попытке изнасиловать 11-летнюю девочку. Инцидент произошел днем 5 октября прошлого года: мужчина был пьян и пришел на остановку общественного транспорта, которая находится на ЕКАД.

- Там он встретил девочку, которая ждала автобус, чтобы поехать к родственникам. Мужчина вступил с ребенком в диалог и выяснил, сколько ей лет и куда она направляется, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Поскольку автобуса долго не было, девочка сказала, что ей проще дойти пешком, и пошла прочь.

Мужчина пошел за ней. Выждав подходящий момент, педофил схватил девочку за руку и со всей силы потянул ее на обочину дороги. Угрожая ножом, он собирался изнасиловать школьницу. Однако ей, к счастью, удалось вырваться и побежать в сторону трассы. Там ее вскоре заметил проезжающий мимо автомобилист, который, расспросив девочку обо всем произошедшем подробнее, позвонил в полицию и передал девочку им. А педофила удалось задержать только 8 октября, спустя три дня после произошедшего.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

- Этому предшествовал комплекс проверочных и поисковых мероприятий. Сыщики обнаружили мужчину в его «лежбище», расположенном вблизи микрорайона Мичуринский. Злоумышленник прятался в заброшенной бане коллективного сада, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелах. – Преступление, которое ему инкриминируется, далеко не единственное в его биографии. Ему хорошо известен целый букет статей УК РФ, в том числе, тяжких составов. В момент задержания при нём оперуполномоченные нашли и изъяли нож.

По уголовному делу были допрошены все возможные свидетели, обвиняемый и потерпевшая девочка, кроме того, был проведен целых ряд различных экспертиз. В итоге, после всех процедур дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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