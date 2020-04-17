2020-04-17T14:02:30+03:00
Общество

Банк Уралсиб предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр

Интернет-банк Уралсиб позволяет совершать многие операции, оставаясь дома
Поделиться:
Фото: предоставлено банкоком УралсибФото: предоставлено банкоком Уралсиб
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам – физическим лицам подключение к системе УРАЛСИБ | Интернет-банк через операторов контакт-центра. Интернет-банк УРАЛСИБ позволяет совершать многие операции, оставаясь дома.

Для того чтобы подключиться к Интернет-банку УРАЛСИБ, достаточно позвонить в контакт-центр ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по телефону: 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный). При звонке в меню необходимо выбрать отдельный пункт «Подключение к Интернет-банку». При разговоре с оператором необходимо пройти простую процедуру идентификации.

Установить подключение к Интернет-банку можно либо вместе с оператором контакт-центра, либо получив инструкцию по самостоятельной настройке. После установки Интернет-банка клиенту становится доступен широкий перечень операций: оплата счетов, переводы с карты на карту и по реквизитам юрлица, конвертация валюты и многое другое.

#ОСТАВАЙТЕСЬДОМА с Банком УРАЛСИБ – берегите себя, своих родных и близких!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале природный парк наказали за заваленную мусором реку
Весенние паводки: спасатели на лодке доставляют свердловчанами продукты и воду
Всероссийские проверочные работы для свердловских школьников перенесли на осень из-за коронавируса
Уральские мусульмане запускают «горячую линию» для своих верующих
С какими вопросами россияне обращаются к юристам в период самоизоляции
«Схватил за руку и стал угрожать ножом»: в Екатеринбурге будут судить педофила, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку
Банк Уралсиб предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
В Свердловской области из-за коронавируса без работы остались почти 26 тысяч человек
ВТБ запускает международные переводы с карты на карту
Уральца отправили под суд за убийство родного брата
За сутки медики обследовали на коронавирус больше трех тысяч свердловчан
Выбирай сам: УБРиР представил новую дебетовую карту с управляемым кэшбэком
Энергетики Екатеринбурга за 53 миллиона восстановят дороги и тротуары, которые раскопали во время ремонтов
Не взрывать и не мусорить: госохрана озвучила правила сноса Приборостроительного завода в Екатеринбурге
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по итогам 1 квартала
Результат за 30 минут: В России разработали самый точный в мире экспресс-тест на коронавирус
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы
На вокзалах Екатеринбурга установят тепловизоры, чтобы измерять температуру пассажирам
В Нижний Тагил доставили оборудование для проведения тестов на коронавирус
За сутки от коронавируса вылечились еще два уральца