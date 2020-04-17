В Свердловской области из-за коронавируса без работы остались почти 26 тысяч человек

17 Апр 2020 2020-04-17T13:42:52+03:00

С начала января в службу занятости обратились почти 49 тысяч человек

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Из-за пандемии коронавируса в Свердловской области в ближайшее время без работы останутся порядка 26 тысяч человек. Это произойдет из-за сильного сокращения штата, сообщила заместитель директора регионального департамента по труду и занятости населения Наталья Бордюгова во время пресс-конференции с журналистами.

По данным специалистов на 17 апреля, число безработных в области составляет 25 710 человек (уровень безработицы – 1,16%). В начале года их было несколько меньше – 22 017 человек. Однако, несмотря на это, вакансий, опубликованных на различных порталах поиска работы, значительно больше, чем число безработных. Это связано с тем, что часть фирм продолжает работать во время режима самоизоляции.

- Мы контролируем ситуацию на предприятиях, консультируем граждан, которые к нам обращаются на «горячую линию» службы занятости, - отметила Бордюгова. – На сегодня у нас порядка 700 звонков в день. В основном, это вопросы о том, как правильно зарегистрироваться в качестве безработного, и какая величина пособия.

По данным Натальи Бордюговой, с начала января в службу занятости обратились почти 49 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU