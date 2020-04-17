Уральца отправили под суд за убийство родного брата
В Артемовском, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в убийстве собственного брата. Трагедия произошла 14 февраля: родственники сильно поссорились и начали драться, после чего один нанес другому шесть ударов по голове металлическим разводным ключом.
- Находясь в квартире и вооружившись топором, действуя умышленно, на почве личных неприязней он нанес потерпевшему не менее восьми ударов лезвием топора в область головы, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В итоге, его брат получил открытую черепно-мозговую травму с повреждением костей свода и основания черепа, а также вещества головного мозга. Он погиб еще до приезда медиков.
А на мужчину завели уголовное дело, которое уже направили в Артемовский суд. Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до 15 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU