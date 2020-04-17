2020-04-17T13:17:38+03:00
Происшествия

Уральца отправили под суд за убийство родного брата

Теперь ему грозит до 15 лет колонии
Мария Трапезникова
Поделиться:
Уральца отправили под суд за убийство родного братаУральца отправили под суд за убийство родного братаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Артемовском, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в убийстве собственного брата. Трагедия произошла 14 февраля: родственники сильно поссорились и начали драться, после чего один нанес другому шесть ударов по голове металлическим разводным ключом.

- Находясь в квартире и вооружившись топором, действуя умышленно, на почве личных неприязней он нанес потерпевшему не менее восьми ударов лезвием топора в область головы, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге, его брат получил открытую черепно-мозговую травму с повреждением костей свода и основания черепа, а также вещества головного мозга. Он погиб еще до приезда медиков.

А на мужчину завели уголовное дело, которое уже направили в Артемовский суд. Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале природный парк наказали за заваленную мусором реку
Весенние паводки: спасатели на лодке доставляют свердловчанами продукты и воду
Всероссийские проверочные работы для свердловских школьников перенесли на осень из-за коронавируса
Уральские мусульмане запускают «горячую линию» для своих верующих
С какими вопросами россияне обращаются к юристам в период самоизоляции
«Схватил за руку и стал угрожать ножом»: в Екатеринбурге будут судить педофила, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку
Банк Уралсиб предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
В Свердловской области из-за коронавируса без работы остались почти 26 тысяч человек
ВТБ запускает международные переводы с карты на карту
Уральца отправили под суд за убийство родного брата
За сутки медики обследовали на коронавирус больше трех тысяч свердловчан
Выбирай сам: УБРиР представил новую дебетовую карту с управляемым кэшбэком
Энергетики Екатеринбурга за 53 миллиона восстановят дороги и тротуары, которые раскопали во время ремонтов
Не взрывать и не мусорить: госохрана озвучила правила сноса Приборостроительного завода в Екатеринбурге
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по итогам 1 квартала
Результат за 30 минут: В России разработали самый точный в мире экспресс-тест на коронавирус
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы
На вокзалах Екатеринбурга установят тепловизоры, чтобы измерять температуру пассажирам
В Нижний Тагил доставили оборудование для проведения тестов на коронавирус
За сутки от коронавируса вылечились еще два уральца