2020-04-17T12:58:45+03:00
Общество

За сутки медики обследовали на коронавирус больше трех тысяч свердловчан

А всего, с начала февраля, эта цифра перевалила за 41 тысячу
Мария Трапезникова
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За сутки медики обследовали на коронавирус больше трех тысяч свердловчанЗа сутки медики обследовали на коронавирус больше трех тысяч свердловчанФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 17 апреля, только за сутки специалисты Свердловской области провели 3 199 исследований проб на коронавирус. Напомним, анализы брали у тех, у кого для этого были показания: либо недавняя поездка за границу, либо симптомы ОРВИ и пневмонии, либо контакт с уже зараженными.

- За сутки медики обследовали 3 195 человек. Всего, с начала февраля, специалистами проведено 48 086 исследований и было обследовано 41 003 человека, - рассказали в оперштабе.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 115 случаев заражения. При этом 49 человек медики уже выписали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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