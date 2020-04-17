Выбирай сам: УБРиР представил новую дебетовую карту с управляемым кэшбэком

17 Апр 2020 2020-04-17T13:13:12+03:00

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил новую дебетовую карту «ПОРÁ», которая сможет принести ее владельцу максимум выгоды.

Главная фишка нового предложения — возможность для клиента каждый месяц выбирать одну из 15 рубрик товаров и услуг для кэшбэка в мобильном приложении и получать до 3 тыс. рублей. При этом владелец карты сам может регулировать размер бонусного вознаграждения. Так, если объем трат за месяц превысил 15 тыс. рублей, то устанавливается кэшбэк в 3% на товары и услуги этой рубрики, а если он перешагнул порог в 30 тыс. рублей, то – 6%.

«ПОРÁ» также может стать альтернативным инструментом для накопления: если сумма покупок по карте превысила 30 тыс. рублей, то в конце месяца начисляется 1% на остаток на карточном счете. При покупках на более чем 60 тыс. рублей в месяц ставка увеличивается до 6%.

Дебетовая карта «ПОРÁ» выпускается бесплатно. За первые 6 месяцев обслуживания карты комиссия не взимается без каких-либо звездочек и условий. По истечении полугода необходимо просто совершать покупки по карте на сумму более 15 тыс. рублей в месяц, чтобы не платить за обслуживание. В противном случае стоимость месяца обслуживания составит 99 рублей.

Наличные по карте «ПОРÁ» выдаются бесплатно в банкоматах УБРиР и банков-партнеров («Альфа-Банк», «ВУЗ-Банк», «АК БАРС» БАНК). В банкоматах же других банков они выдаются бесплатно в первые два месяца и далее, если обороты по карте составили от 15 тыс. в предыдущем месяце. Также карту «ПОРÁ» можно бесплатно пополнять в мобильном приложении с зарплатной карты любого другого банка. Кроме того, нет комиссии и по переводам с нее на карты УБРиР. Переводы же на карты других банков бесплатны первые два месяца, затем — при условии, что сумма покупок по карте достигла 15 тыс. рублей в предыдущем месяце.

«Мы выпустили не просто дебетовую карту, а ответ на самые актуальные запросы клиентов, и мы хотим, чтобы «ПОРÁ» стала первой картой в кошельке клиента. Наш новый продукт — это результат тщательной подготовки. Проанализировав предложения, существующие на рынке дебетовых карт, и потребности клиентов, мы поняли, что есть спрос на определенные услуги. И создали карту, которая охватывает сразу их все: денежный кэшбэк на рубрику товаров или услуг, которую клиент выбирает сам и может менять раз в месяц; возможность получения процентов на остаток средств на карте, бесплатного снятия денег в банкоматах сторонних банков и бесплатного перевода средств на карты других банков. Причем чем больше общая сумма трат клиента по карте, тем выгоднее становятся для него условия ее использования», – говорит руководитель направления транзакционного бизнеса УБРиР Денис Дергачев.

Подать заявку на оформление карты и ознакомиться с подробными условиями по ней можно на сайте банка.