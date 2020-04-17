Энергетики Екатеринбурга за 53 миллиона восстановят дороги и тротуары, которые раскопали во время ремонтов

17 Апр 2020 2020-04-17T12:47:48+03:00

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Энергетики Екатеринбурга из ЕТК планируют потратить 53 миллиона рублей на благоустройство мест проведения ремонтных работ на теплосетевых объектах. Речь идет о местах раскопок, выполненных во время отопительного периода и благоустроенных в зимнем варианте.

Часть работ была выполнена еще прошлой осенью, однако из-за плохих погодных условий окончательно восстановить дороги и тротуары не получилось.

- Работы по восстановлению благоустройства будут проведены по утвержденному администрацией города графику, - сообщили в пресс-службе ЕТК. – В него включено 949 объектов, из них: в Чкаловском районе – 237, Орджоникидзевском – 210, Октябрьском – 125, Кировском – 118, Ленинском – 75, Железнодорожном – 210 и Верх-Исетском – 84.

На сегодняшний день реконструкция уже закончена на улицах: Розы Люксембург, Тверитина, Мира, Студенческая, Шарташская, Советская, Сулимова и на проспекте Ленина. Сейчас проходят ремонты в районе улиц Белинского, Шаумяна и Чкалова.

ИСТОЧНИК KP.RU