2020-04-17T12:47:48+03:00
Общество

Энергетики Екатеринбурга за 53 миллиона восстановят дороги и тротуары, которые раскопали во время ремонтов

Рассказываем, где будут вестись работы
Мария Трапезникова
Поделиться:
Рассказываем, где будут вестись работыРассказываем, где будут вестись работыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Энергетики Екатеринбурга из ЕТК планируют потратить 53 миллиона рублей на благоустройство мест проведения ремонтных работ на теплосетевых объектах. Речь идет о местах раскопок, выполненных во время отопительного периода и благоустроенных в зимнем варианте.

Часть работ была выполнена еще прошлой осенью, однако из-за плохих погодных условий окончательно восстановить дороги и тротуары не получилось.

- Работы по восстановлению благоустройства будут проведены по утвержденному администрацией города графику, - сообщили в пресс-службе ЕТК. – В него включено 949 объектов, из них: в Чкаловском районе – 237, Орджоникидзевском – 210, Октябрьском – 125, Кировском – 118, Ленинском – 75, Железнодорожном – 210 и Верх-Исетском – 84.

На сегодняшний день реконструкция уже закончена на улицах: Розы Люксембург, Тверитина, Мира, Студенческая, Шарташская, Советская, Сулимова и на проспекте Ленина. Сейчас проходят ремонты в районе улиц Белинского, Шаумяна и Чкалова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале природный парк наказали за заваленную мусором реку
Весенние паводки: спасатели на лодке доставляют свердловчанами продукты и воду
Всероссийские проверочные работы для свердловских школьников перенесли на осень из-за коронавируса
Уральские мусульмане запускают «горячую линию» для своих верующих
С какими вопросами россияне обращаются к юристам в период самоизоляции
«Схватил за руку и стал угрожать ножом»: в Екатеринбурге будут судить педофила, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку
Банк Уралсиб предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
В Свердловской области из-за коронавируса без работы остались почти 26 тысяч человек
ВТБ запускает международные переводы с карты на карту
Уральца отправили под суд за убийство родного брата
За сутки медики обследовали на коронавирус больше трех тысяч свердловчан
Выбирай сам: УБРиР представил новую дебетовую карту с управляемым кэшбэком
Энергетики Екатеринбурга за 53 миллиона восстановят дороги и тротуары, которые раскопали во время ремонтов
Не взрывать и не мусорить: госохрана озвучила правила сноса Приборостроительного завода в Екатеринбурге
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по итогам 1 квартала
Результат за 30 минут: В России разработали самый точный в мире экспресс-тест на коронавирус
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы
На вокзалах Екатеринбурга установят тепловизоры, чтобы измерять температуру пассажирам
В Нижний Тагил доставили оборудование для проведения тестов на коронавирус
За сутки от коронавируса вылечились еще два уральца