Не взрывать и не мусорить: госохрана озвучила правила сноса Приборостроительного завода в Екатеринбурге

17 Апр 2020 2020-04-17T12:34:46+03:00

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Управление госохраны объектов культурного наследия опубликовало правила сноса Приборостроительного завода в Екатеринбурге, а также разработало экспертизу по обеспечению сохранности здания Музея Мамина-Сибиряка. Напомним, что на месте завода планируется построить Храм святой Екатерины - площадку выбрали путем общегородского опроса.

- Проектом предусматривается демонтаж методом механического разрушения при помощи ударного инструмента, частичный поэлементный демонтаж крови краном, погрузка в аккумулирующие емкости строительного мусора с перемещением их краном в автотранспорт с последующей разгрузкой и вывозом на полигон для утилизации, - сообщается в документации.

Кроме того, во время сноса завода специалистами будет контролироваться сохранность музея Мамина-Сибиряка, который находится рядом с Приборостроительным заводом и также попадает под удар.

А теперь поподробнее, что должны будут сделать рабочие: рядом с музеем нельзя будет ничего взрывать и следует вообще исключить любые «вибрационные воздействия», нельзя будет складировать строительный мусор и «допускать поджоги мусора, розлив нефтепродуктов, захламление территории». А перед тем, как завод начнут сносить, специалисты должны будут провести ревизию всех деревьев и кустарников, расположенных на его территории.

ИСТОЧНИК KP.RU