2020-04-17T12:06:02+03:00
Общество

ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы

16 апреля Президент России предложил запустить специальную льготную ипотечную программу для приобретения нового жилья
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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16 апреля Президент России предложил запустить специальную льготную ипотечную программу для приобретения нового жилья комфорт-класса со ставкой 6,5% годовых на весь срок кредита.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил о поддержке инициативы:

«ВТБ поддерживает инициативу по запуску специальной льготной ипотечной программы со ставкой 6,5% при приобретении жилья комфорт-класса. Мы готовы приступить к разработке ее условий совместно с Правительством, профильными министерствами и банковским сообществом уже сегодня.

На сегодняшний день кредиты на покупку недвижимости в данном сегменте занимают значительную долю в нашем ипотечном портфеле. Возможность приобретения качественного и комфортного жилья на льготных условиях крайне важна для населения и устойчивого социального развития нашей страны.

Мы считаем, что новая программа поддержит как строительную отрасль в текущих условиях, так и даст возможность всему ипотечному рынку сохранить высокие темпы роста, показанные в первом квартале. В частности, ВТБ увеличил выдачу ипотечных кредитов на треть, при этом март стал рекордным месяцем по объему проведенных сделок (84 млрд рублей).

Для населения это станет отличной возможностью решить свой жилищный вопрос с привлечением ипотеки по комфортной процентной ставке.

Аналогичная программа поддержки, запущенная в 2015 году, сразу показала свою эффективность, поэтому мы считаем, что этот опыт необходимо использовать для оперативного запуска нового проекта».

ИСТОЧНИК KP.RU

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