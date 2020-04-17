На вокзалах Екатеринбурга установят тепловизоры, чтобы измерять температуру пассажирам

17 Апр 2020 2020-04-17T11:59:28+03:00

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В Екатеринбурге начали устанавливать тепловизоры в местах массового скопления людей. Первые уже поставили на входах в Южный автовокзал. Сегодня же планируется поставить их в Северном автовокзале и на железнодорожном вокзале.

- В ближайшие дни оборудование появится и на всех станциях метрополитена – первые устройства смонтируют на станциях «Площадь 1905 года» и «Уральская», а также в аэропорту Кольцово, - рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Всего же в городе планируется установить 30 тепловизоров в местах массового скопления людей. В течение нескольких дней первые аппараты пройдут тестирование. Кроме того, параллельно с этим сейчас разрабатывается регламент, по которому медики будут действовать в случаях, если тепловизор вдруг зафиксирует повышенную температуру у кого-либо из пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU