2020-04-17T11:43:00+03:00
Общество

В Нижний Тагил доставили оборудование для проведения тестов на коронавирус

Оно позволит делать до 200 анализов в сутки
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии Нижнего ТагилаФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
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В Нижнетагильский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» сегодня, 17 апреля, доставили лабораторное оборудование для проведения тестов на коронавирус. Оно позволит проводить по 200 анализов в сутки, каждый из которых готовится всего пять с половиной часов. Такой подарок Нижнему Тагилу сделал «Уралвагонзавод».

- Использование нового лабораторного комплекса, в которых входит восемь единиц медтехники, позволяет почти в два раза увеличить существующие городские лабораторные мощности, что, безусловно, дает медикам дополнительные возможности и время для предотвращения распространения заболевания, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Кстати, вчера мы рассказывали, что ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле начинает принимать пациентов только с пневмонией и ОРВИ средней и сильной тяжести. Там же врачи будут проводить первичные тесты на коронавирус, если они подтверждаются, то больных перенаправят в инфекционную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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