В Нижний Тагил доставили оборудование для проведения тестов на коронавирус
В Нижнетагильский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» сегодня, 17 апреля, доставили лабораторное оборудование для проведения тестов на коронавирус. Оно позволит проводить по 200 анализов в сутки, каждый из которых готовится всего пять с половиной часов. Такой подарок Нижнему Тагилу сделал «Уралвагонзавод».
- Использование нового лабораторного комплекса, в которых входит восемь единиц медтехники, позволяет почти в два раза увеличить существующие городские лабораторные мощности, что, безусловно, дает медикам дополнительные возможности и время для предотвращения распространения заболевания, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Кстати, вчера мы рассказывали, что ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле начинает принимать пациентов только с пневмонией и ОРВИ средней и сильной тяжести. Там же врачи будут проводить первичные тесты на коронавирус, если они подтверждаются, то больных перенаправят в инфекционную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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