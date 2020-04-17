За сутки от коронавируса вылечились еще два уральца
Хорошие новости для жителей Свердловской области: от коронавируса за последние сутки вылечились еще два человека. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Однако сегодня стало известно о еще четырех заболевших. Все они – жители Екатеринбурга, Полевского и Ревды. Поэтому теперь в области официально зафиксировано 115 случаев заражения.
По данным медиков, семь человек находится в тяжелом состоянии, 13 – в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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