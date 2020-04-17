17 Апр 2020 2020-04-17T11:31:00+03:00

За сутки от коронавируса вылечились еще два уральца Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Хорошие новости для жителей Свердловской области: от коронавируса за последние сутки вылечились еще два человека. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Однако сегодня стало известно о еще четырех заболевших. Все они – жители Екатеринбурга, Полевского и Ревды. Поэтому теперь в области официально зафиксировано 115 случаев заражения.

По данным медиков, семь человек находится в тяжелом состоянии, 13 – в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

ИСТОЧНИК KP.RU