2020-04-17T11:32:40+03:00
Общество

Прикрылись пивом: в Екатеринбурге судья отказался штрафовать двух мужчин за нарушение режима самоизоляции

Мужчин остановил полицейский патруль и составил на них протоколы
Евгений Стоянов
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Остановленные мужчины объяснили полиции, что идут в магазин и за пивомОстановленные мужчины объяснили полиции, что идут в магазин и за пивомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге судья не стал штрафовать двух мужчин, на которых составили протоколы о нарушении режима самоизоляции.

Все произошло в субботу, 11 апреля. Внимание наряда полиции привлекли двое мужчин, идущих по ВИЗу. Силовики решили, что они нарушают режим самоизоляции.

- В 16:20 на ВИЗ-бульваре полицейскими были остановлены двое мужчин, которые пояснили, что не гуляют, а направляются в ближайший магазин за продуктами и пивом, - рассказывают в пресс-службе свердловского областного суда.

Но силовиков такое объяснение не удовлетворило и они составили на любителей пенного напитка протоколы. Министерство общественной безопасности обвинило мужчин в «Неисполнении требований правового акта губернатора Свердловской области, принятого в целях профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции».

Эти материалы передали в мировой суд. В итоге судья, изучив все обстоятельства, решил прекратить производство против любителей пива - «в связи с отсутствием в действиях привлекаемых лиц состава административного правонарушения».

Правда, постановления еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы, уточнили в облсуде.

Напомним, по данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 17 апреля в регионе официально зарегистрировано 115 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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